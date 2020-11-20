Убийцей 14-летней школьницы в Москве мог быть ее парень

Москва, 20 ноября. Подозреваемым в зверском убийстве 14-летней школьницы в Москве является ее парень, который погиб после падения из окна, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах столицы.

Данную версию правоохранительные органы рассматривают как основную. Ранее стало известно, что школьница накануне своей гибели могла устроить вечеринку. Отец девочки находился в командировке, бабушка — в больнице. В отсутствие взрослых она пригласила к себе друзей. В квартире на Можайском шоссе, где был обнаружен труп девочки, были разбросаны презервативы.

Предположительно, у девушки случился конфликт с ее бойфрендом. Днем тело девушки было обнаружено с ножевыми ранениями.

Предполагаемый убийца умер до обнаружения тела школьницы. Он выпал из окна. Как сообщил ФАН источник, около 3:45 в полицию поступило сообщение о падении с высоты молодого человека на Можайском шоссе, 22, корпус 2. Прибывшие полицейские установили, что под окнами дома от удара после падения погиб мужчина славянской внешности, на вид ему 20-25 лет. По предварительным данным, к моменту обнаружения тела, молодой человек был мертв уже два часа.

По данным источника, после убийства школьницы, ее предполагаемый убийца выпал в окно.