Театр «Сатирикон» проверили на соблюдение мер профилактики COVID-19

Москва, 19 ноября. Театр «Сатирикон» прошел проверку на соблюдение мер по заполняемости зала на 25% в условиях пандемии.

Как сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Дмитрий Комаров, в четверг в театре «Сатирикон» проверяли соблюдение санитарных мер защиты посетителей и сотрудников. Проверка показала, что зал действительно заполнен только на 25%, а зрителям на входе выдавали маски и перчатки.

В четверг рейды прошли также в некоторых других театрах и кинозалах столицы, включая Концертный зал имени Чайковского, кинотеатры «Звезда», «Октябрь» и другие.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 13 ноября в столице были ужесточены ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25%. Заведениям общественного питания, клубам, боулингам и другим развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.