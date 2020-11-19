Больница в Коммунарке возобновила работу после разрыва трубы с кислородом

Москва, 19 ноября. Больница в Коммунарке возобновила штатный режим работы после инцидента с разгерметизацией кислородной линии, заявил главврач учреждения Денис Проценко.

Инцидент произошел вчера в одном из корпусов больницы, где не предусмотрено размещение пациентов. Однако, несмотря на это, руководство приняло решение о перемещении пациентов из соседних корпусов. Жертв и пострадавших в результате разрыва трубы удалось избежать.

«Я приношу искренние извинения пациентам за причинённые неудобства, Вашим близким за беспокойство. Искренние слова признательности команде сотрудников», — написал Проценко в своем Facebook.

В начале ноября главврач сообщил, что свыше 940 человек проходят лечение в больнице в Коммунарке. Начиная с марта учреждение приняло более 8,4 тыс. пациентов с подозрением на COVID-19.