Рабочий погиб после падения в 30-метровый котлован в Москве

Москва, 19 ноября. Несчастный случай произошел на одной из стройплощадок в столице. В результате инцидента рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.

Мужчина упал в котлован глубиной 30 метров. Полученные им травмы оказались смертельными. В настоящее время спасатели достают тело погибшего из котлована. Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшей трагедии.

Московские следователи ранее раскрыли причину гибели двух малолетних детей в Москве. Мать малышей призналась, что расправилась с детьми из-за усталости.