Оперштаб Москвы назвал число умерших пациентов с COVID-19 за сутки

Москва, 18 ноября. Врачи зафиксировали 73 новых случая смерти среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Общее число жертв в столице за время пандемии превысило восемь тыс. За этот период российские специалисты провели порядка 70 млн тестов на наличие коронавируса в организме. Всего с момента распространения вируса в стране выявили более 1,9 млн случаев заражения. За минувшие сутки COVID-19 заболели почти 21 тыс. человек. Излечились всего свыше 1,5 млн пациентов.

Власти Санкт-Петербурга приняли решение временно закрыть доступ для зрителей на спортивные мероприятия в связи с обострением эпидемиологической ситуации. Новые меры вступят в силу с 23 ноября.