Самолет экстренно сел в Шереметьево после срабатывания датчика

Москва, 18 ноября. Специалисты выясняют причины возможной неисправности самолета, севшего в аэропорту Шереметьево в Москве.

Частный лайнер вылетел в 9:30 утра, но через 15 минут ему пришлось вернуться обратно. Причина срочной посадки — сработавший датчик неисправности закрылков, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

В дальнейшем выяснилось, что произошло ложное срабатывание датчиков. Лайнер приземлился в штатном режиме, никто не пострадал.

В Хабаровске 17 ноября вынужденно сел военный самолет из Республики Бангладеш. Причиной инцидента сначала стало неубранное шасси, а потом — отказ двигателей.