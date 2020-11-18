Видеоэкскурсии по заповеднику «Царицыно» появились на портале #Москвастобой

Москва, 18 ноября. Новые видеоэкскурсии по пейзажному парку музея-заповедника «Царицыно» появились на медиаплатформе #Москвастобой. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Ролики позволяют узнать историю создания известного парка, совершить виртуальную прогулку вдоль его прудов, а также побывать на выставке «Семья — душа России».

Более 200 лет назад царицынский парк был одним из самых популярных мест для загородных прогулок у московской знати. Онлайн-экскурсия по историческому маршруту «Утренняя дорожка» расскажет об истории места, в создании которого участвовали великие архитекторы, российские императоры и обычные садовники.

Тем, кто захочет ознакомиться с наиболее протяженным прогулочным маршрутом по заповеднику — «Береговой дорожкой» — будет интересна видеоэкскурсия заместителя заведующего отделом музейно-образовательных программ и экскурсионного обслуживания Дмитрия Стального, отмечается на портале мэра столицы.