СК назвал предварительную причину смерти двух детей в Москве

Москва, 17 ноября. Двое детей 2015 и 2017 годов рождения были найдены дома мертвыми. Предварительной причиной смерти названо отравление, сообщает источник ФАН.

Трупы двух несовершеннолетних обнаружил отец погибших. Известно, что на протяжении всего дня с детьми находилась мать, однако она не смогла ответить на вопрос о случившемся.

На телах детей не было выявлено следов физического воздействия. При этом правоохранительные органы все равно допускают версию убийства.

Сейчас на месте событий работают стражи правопорядка. Маму несовершеннолетних проверяют на причастность к совершению преступления. Для установления всех обстоятельств произошедшего допрашиваются глава семейства и соседи.

Подозреваемой оказалось Джантураева Анастасия Львовна 1995 года рождения. Она вместе с бывшим мужем и двумя детьми проживала в съемной квартире на Тайнинской улице. Женщина родом из Москвы. В свое время была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, занималась торговлей хлебом и кондитерскими изделиями.

По факту смерти двух детей СК России возбудил уголовное дело. Ход расследования под личный контроль взял руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов.