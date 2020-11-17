СК возбудил уголовное дело после смерти двух детей в Москве

Москва, 17 ноября. Двое малолетних детей были найдены мертвыми в Москве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Житель столицы вернулся с работы и обнаружил дома тела двух своих несовершеннолетних детей. С малышами все это время находилась его супруга. Женщина не смогла объяснить смерть малышей.

Предварительно установлено, что на телах погибших нет следов телесных повреждений. Однако следствие все равно не исключает версию убийства, передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они допрашивают родителей и проводят доследственную проверку.

Преступление в отношении несовершеннолетней ранее было совершено в Подольске. Мужчина едва не изнасиловал семилетнюю внучку своей сожительницы.