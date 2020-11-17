В Москве в 1,5 раза чаще стали нарушать масочный режим

Москва, 17 ноября. Нарушения масочного режима в Москве фиксировали в 1,5 раза чаще с начала ноября, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

В беседе с ТАСС Данчиков отметил, что в столице «фиксируется большое количество нарушений». С начала осени было выявлено более 126 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима. В основном нарушения фиксировались в магазинах, торговых центрах, метро, общественном транспорте.

Ранее чиновник сообщал, что за сентябрь и октябрь в Москве было выявлено более 66 тыс. случаев нарушения масочного режима.

Согласно принятым в столице правилам, нарушители масочного и перчаточного режима в магазинах должны заплатить штраф 4 тыс. рублей. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. В обратном случае они имеют право вызвать полицию. При нахождении без средств защиты в общественном транспорте штраф составляет 5 тыс. рублей.

Ранее во вторник стало известно, что дистанционное обучение в старших классах школ Москвы продлили на две недели — до 6 декабря, передавал RT.