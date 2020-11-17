Причиной смерти Романа Виктюка стал коронавирус

Москва, 17 ноября. Режиссер Роман Виктюк умер в одной из столичных больниц, где он лечился от COVID-19.

Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк ушел на 85-м году жизни во вторник, 17 ноября, рассказали в пресс-службе московского Театра, художественным руководителем которого являлся сам сценарист.

Виктюк попал в реанимацию 27 октября. Врачи тогда подтвердили у него коронавирус. Болезнь знаменитости протекала в тяжелой форме. За его жизнь боролись сотрудники больницы имени Бахрушиных. Дата и время прощания с режиссером станет известна позже.

На счету режиссера более 250 спектаклей, которые показывали в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, США и других стран.