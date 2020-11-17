Сафронов сравнил Армена Джигарханяна с Робертом Де Ниро

Москва, 17 ноября. Церемония прощания с артистом Арменом Джигарханяном проходит в Москве. В последний путь его пришел проводить художник Никас Сафронов.

Художник Никас Сафронов побывал на церемонии прощания со скончавшимся актером Арменом Джигарханяном. Он рассказал о своем отношении к артисту и выразил соболезнования всем его близким и друзьям.

«Он был как Роберт Де Ниро нашей страны», — рассказал художник.

Сафронов также вспомнил, что актер был душевным человеком и очень тепло относился к своим знакомым. Кроме того, по мнению Сафронова, ему легко удавалось зарабатывать деньги, однако тратить он их не умел — постоянно терял или раздавал другим. Сафронов подметил, что Джигарханян был непрактичной натурой, но вместе с тем очень профессиональным и замечательным человеком.

Добавим, церемония прощания с Арменом Джигарханяном началась в Москве в Московском драматическом театре, которым при жизни руководил артист. Проститься с актером пришли его родственники и близкие друзья. Джигарханяна предадут земле на Ваганьковском кладбище, где покоится его дочь, пишет Федеральное агентство новостей.