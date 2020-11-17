Абазов отметил блистательную работу и режиссуру Армена Джигарханяна

Москва, 17 ноября. Первый зампред Республики Мордовия при президенте РФ Юрий Абазов в день прощания с Арменом Джигарханяном вспомнил незабываемые роли выдающегося актера.

Собеседник ФАН отметил, что народный артист СССР прославился своими актерскими работами, творчеством, педагогикой и режиссурой. По его словам, он блистательно сыграл в таких фильмах, как «Здравствуй, это я!» и «Следствие ведут ЗнаТоКи. Шантаж».

«Я вспоминаю, как он (Армен Джигарханян. — Прим. ФАН) блистательно сыграл роль жулика в картине «Следствие ведут ЗнаТоКи»», — подчеркнул Абазов.

Напомним, что сегодня, 17 ноября, в Москве прощаются со звездой советского кино Арменом Джигарханяном. Его собираются похоронить на Ваганьковском кладбище. Журналисты Федерального агентства новостей ведут прямую трансляцию церемонии прощания.

Джигарханян ушел на 86-м году жизни в Москве. Его не стало в субботу, 14 ноября. По словам друзей артиста, последние несколько месяцев он тяжело болел.