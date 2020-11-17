За сутки в Москве скончались 74 пациента с COVID-19

Москва, 17 ноября. За минувшие сутки в московских медучреждениях скончались 74 пациента, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил оперштаб города.

Специалисты посоветовали гражданам внимательнее относиться к симптомам ОРВИ. В случае возникновения первых признаков заболевания необходимо оставаться дома и вызвать врача.

На данный момент общее число погибших с COVID-19 в столице достигло 7933 человека. Ранее врачи сообщали о 72 умерших пациентах.

Ранее в Москве подросток, которому поставили предварительный диагноз COVID-19, сбежал при переводе из городской больницы Сперанского в больницу Башляевой. Мальчика поймали в аэропорту Домодедово. По информации правоохранителей, мальчик являлся беспризорником, сообщает телеканал «360».