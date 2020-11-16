Пострадавшего от нападения Яндиева Харитонова прооперируют за границей

Москва, 16 ноября. Бойца ММА Сергея Харитонова будут оперировать за границей из-за серьезных травм, полученных в результате нападения экс-бойца UFC Адама Яндиева.

Сергей находится в московской больнице, спортсмену должны были провести операцию. Источник из его команды сообщил, что Харитонов решил немного подождать и прооперироваться за границей, а сейчас ждет выписки. Об этом пишет RT.

Драка между действующим 40-летним бойцом ММА Сергеем Харитоновым и 32-летним бывшим участником UFC Адамом Яндиевым произошла в Москве 13 ноября. Конфликт случился, по версии пострадавшей стороны, на почве денежного долга — Яндиев задолжал бойцу ММА более 2 млн рублей, но возвращать их владельцу не торопился. По данным источника ФАН, свою вину подозреваемый в нападении не признает.