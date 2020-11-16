Допрос бойца Яндиева в полиции попал на видео

Москва, 16 ноября. Представители МВД опубликовали ролик с допросом бойца смешанных единоборств Адама Яндиева, подозреваемого в избиении боксера Сергея Харитонова.

Правоохранители задержали Яндиева по делу о драке в «Лужниках» накануне, 15 ноября. Сейчас ему присвоен статус подозреваемого. На допросе в отделении боец не стал признавать свою вину.

16 ноября в МВД выложили кадры общения со спортсменом. На них видно, как Яндиев сидит перед следователем и отвечает на задаваемые ему вопросы. При этом звук в данном видео отсутствует.

По предварительной версии, конфликт между бойцами произошел из-за крупного долга. Пострадавший в драке Харитонов заявил, что Яндиев был должен ему более двух миллионов рублей.