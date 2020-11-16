Мигранта задержали в Москве за домогательства к прохожей

Москва, 16 ноября. Гражданина Азербайджана задержали за домогательства к прохожей, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Вечером 15 ноября в полицию обратилась 26-летняя девушка, которая рассказала, что на улице Народного Ополчения неизвестный мужчина приставал к ней и трогал за интимные места. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка задержали 38-летнего уроженца Азербайджана. Мужчина не работает и злоупотребляет спиртным. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее ФАН стало известно, что на станции метро «Таганская» задержали объявленного в розыск участника группового изнасилования.