Выпившая бутылку коньяка москвичка упала с высоты

Москва, 16 ноября. Жительница столицы, систематически злоупотреблявшая спиртным, упала с высоты нескольких этажей после очередной выпитой бутылки горячительного.

Пострадавшая от падения с высоты женщина была госпитализирована в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского с переломом костей черепа, а также рук и ног, костей таза и позвоночника, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Как стало известно, 26-летняя москвичка оказалась уроженкой Молдовы, снимала квартиру в столице вместе со своим молодым человеком и другой соотечественницей. Именно близкие знакомые упавшей с высоты девушки рассказали о своеобразном образе жизни госпитализированной. Так, очевидцы заявили, что пострадавшая уже неделю употребляла спиртные напитки, а несчастный случай произошел после очередной порции алкоголя.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия и разрабатывают все версии случившегося. Проводится проверка.