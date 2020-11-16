Мавзолей Ленина закрывают из-за коронавируса

Москва, 16 ноября. Сложная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса стала причиной закрытия мавзолея Ленина и некрополя у Кремлевской стены.

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены временно прекращают свою работу с 17 ноября. Об этом посетителей предупредила Федеральная служба охраны (ФСО).

«С 17 ноября 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет временно прекращен», — сообщает ТАСС.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отметила, что в 25 российских субъектам продолжается рост числа заболеваний COVID-19. Наиболее высокие показатели в Карелии, Республике Алтай и Ямало-Ненецком автономном округе.