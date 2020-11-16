Участника группового изнасилования задержали в московском метро

Москва, 16 ноября. На станции метро «Таганская» задержали участника группового изнасилования, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что 15 ноября около 15:30 стражи порядка задержали 27-летнего уроженца Рязани, который находится в межгосударственном розыске как обвиняемый, подсудимый и скрывшийся от следствия. Молодой человек является фигурантом дела об изнасиловании, совершенном двумя или более лицами. Сейчас он заключен под стражу.

Ранее ФАН стали известны подробности группового изнасилования 11-летней девочки ее десятилетними друзьями.