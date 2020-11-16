Власти Москвы готовы выделить миллиарды рублей на вакцинацию населения

Москва, 16 ноября. Москва намерена потратить более 12 млрд рублей на профилактику инфекционных заболеваний. Большую часть суммы выделят на вакцинацию от коронавируса.

Расходы на защиту населения от инфекционных заболеваний включены в проект бюджета Москвы на следующий год. Около 10 млрд рублей потратят в рамках программы вакцинации от коронавирусной инфекции, подтвердила пресс-служба мэра российской столицы. Параллельно власти также сохранят финансирование профилактических мер: прививок от коклюша, дифтерии и других заболеваний.

Городской бюджет включает в себя меры социальной поддержки нуждающихся граждан. На компенсации лечения, лекарства и специализированное питание выделят 45,7 млрд рублей.

Производители российского препарата от коронавируса ранее подтвердили, что стоимость их продукции снижена вдвое. Летом текущего года цены превышали 20 тыс. рублей, при этом он оставался одним из самых дешевых на мировом рынке.