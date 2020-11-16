Музеи Москвы составили программу мероприятий в онлайн-формате

Москва, 16 ноября. Новую программу в формате онлайн подготовили музеи департамента культуры Москвы. Пользователи смогут присоединиться к мероприятиям с 16 по 22 ноября.

Лекции об искусстве, мастер-классы по живописи и прямые эфиры, которые проведут культурологи, пройдут в рамках программы. В социальных сетях столичных музеев покажут концерт ансамбля русских народных инструментов. Также подписчики могут обучиться рисованию цветов в технике многослойной акварели на мастер-классах.

Лекции из цикла о всеобщей истории искусств проведут специалисты музейно-выставочного объединения «Манеж». Взрослые и дети смогут посетить онлайн-урок по живописи от школы акварели Сергея Андрияки.