Два человека погибли в ДТП в Подмосковье

Москва, 16 ноября. На трассе Куровское — Шатура — Дмитровский погост в Подмосковье в результате ДТП погибли двое человек. Среди них один несовершеннолетний.

ДТП произошло днем в воскресенье на 76 километре автодороги. По данным регионального ГУМВД, автомобиль Volkswagen съехал с дороги. На данный момент по факту произошедшего проверку проводит и региональная прокуратура.

«Прокуратура Московской области поручила Шатурской городской прокуратуре провести проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, повлекшим гибель двух человек, в том числе 15-летнего подростка. Еще два человека получили тяжелые травмы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее смертельное ДТП произошло в Перми. Женщина и ребенок погибли в машине, которая скатилась в реку Мулянку. Об этом сообщает телеканал 360.