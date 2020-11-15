В Москве к концу года планируют завершить строительство трех станций МЦД

Москва, 15 ноября. Строительство еще трех станций Московских центральных диаметров (МЦД) планируется завершить к концу 2020 года.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в этом году в эксплуатацию удалось ввести 12 остановочных пунктов, расположенных на разных участках.

К концу года это число планируется увеличить еще на три пункта, сообщается на официальном сайте стройкомплекса. На станциях уже завершили основные строительные работы и сейчас производят отделку. Кроме того, в следующем году к открытию планируются еще 14 новых станций.