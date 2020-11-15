Шипиловский ЗАГС опроверг сообщения о драке африканцев в Москве

Москва, 15 ноября. Информация о драке в Шипиловском отделе ЗАГСа в столице не соответствует действительности, сообщил ФАН источник, знакомый с ситуацией.

СМИ сообщали о сбежавшей невесте, которая якобы стала причиной конфликта между темнокожими мужчинами. Оказалось, что женщина просто не пришла на церемонию бракосочетания.

Африканцы поссорились из-за финансового вопроса на фоне оплаты несостоявшегося мероприятия. После стычки один из них написал заявление в полицию. Темнокожий мужчина сообщил, что у него украли 185 тыс. рублей. Столичные правоохранители проводят проверку по факту инцидента.