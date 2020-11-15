Спасатели потушили пожар в подмосковном доме престарелых

Щелково, 15 ноября. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, которое произошло в частном доме престарелых в Щелкове, пишет РИАМО.

Представители ГУ МЧС России по Московской области сообщили о завершении спасательных работ по ликвидации пожара в щелковском доме престарелых. По их словам, сотрудники ведомства потушили возгорание на площади в пять квадратных метров, о котором стало известно сегодня, 15 ноября, рано утром.

К борьбе с огнем были привлечены 48 спасателей и 14 единиц специальной техники. Во время пожара из горящего здания были эвакуированы 60 человек. В результате случившегося никто из них не пострадал, отметили в ГУ МЧС.