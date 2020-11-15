Потепление вернется в Москву после 23 ноября

Москва, 15 ноября. В ближайшее время москвичей ждут благоприятные погодные условия. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Сейчас в регион пришла холодная погода, однако ситуация изменится после 23 ноября, подчеркнул специалист. В ближайшую неделю температурные показатели задержатся в диапазоне от -7 ночью до +1 днем.

Начиная с 21 ноября синоптики прогнозируют постепенное потепление, подчеркнул эксперт. С 23 ноября в столице будет наблюдаться +5 градусов. По словам Цыганкова, солнечную погоду в регионе дополнит отсутствие осадков. Самая холодная ночь в ноябре придется на 17 ноября.