Москвичей предупредили о гололеде и облачной погоде в воскресенье

Москва, 15 ноября. Гидрометцентр рассказал о московской погоде 15 ноября. В городе ожидается облачность и небольшие осадки.

Днем температура поднимется до +2 градусов, ночью ожидается похолодание до –3 градусов. Специалисты предупреждают, что местами возможен гололед.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3–8 м/c, атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномальную температуру в некоторых регионах России. Он считает, что во всем виноват антициклон, который переносит воздушные массы с востока на запад.