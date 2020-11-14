Оперштаб обновил суточную статистику по смертям пациентов с коронавирусом

Москва, 14 ноября. Еще 75 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались за прошедшие сутки в столице России. Соответствующие данные приводит московский оперативный штаб.

Всего за время пандемии коронавируса в Москве умерли 7787 человек с COVID-19, по информации столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о смерти 69 пациентов с коронавирусом.

Достоверные и подробные сведения о коронавирусной инфекции в Российской Федерации и мире опубликованы на официальном сайте стопкоронавирус.рф.