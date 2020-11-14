СМИ: два человека пострадали в ДТП с внедорожником в Москве

Москва, 14 ноября. Два человека получили разные по степени тяжести травмы в результате ДТП с участием внедорожника и легкового транспортного средства, передает телеканал «360».

Инцидент произошел на юго-востоке столицы. Водитель внедорожника марки Mercedes совершил выезд на встречную полосу, после чего врезался в Skoda в районе Ставропольской улицы. В распоряжении журналистов имеется видеозапись с места событий.

На обнародованных кадрах можно заметить, что от силы удара легковушка развернулась на месте. В настоящее время на месте событий работают правоохранители. Стражам правпорядка предстоит выяснить причину, по которой водитель внедорожника направил автомобиль на встречную полосу.