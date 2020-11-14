Джигарханян в шутку называл себя «Армян Борисыч»

Москва, 14 ноября. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов поделился воспоминаниями о скончавшемся актере Армене Джигарханяне.

Актер Сергей Жигунов, запомнившийся многим фанатам по роли в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», назвал скончавшегося артиста Армена Джигарханяна настоящей гордостью своего народа.

«Он очень правильно относился к собственной популярности, все время подшучивал над этим и над собой. Если к нему обращались Армен Борисыч, он говорил «Армян Борисыч» и смеялся. В ответ все терялись, никто не знал как на это реагировать», — поделился своими воспоминаниями Жигунов.

Кроме того, актера рассказал, что иногда он набирался наглости и мог позволить себе назвать Джигарханяна дедом, но, по его словам, артист не обижался на это прозвище. Напротив, по мнению знаменитости, в последнее время он нуждался во внимании младшего поколения из-за того, что у него были проблемы в семье.