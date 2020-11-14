Актер Медведев: театр под руководством Джигарханяна стал для нас домом

Москва, 14 ноября. Известный российский актер Вадим Медведев выразил соболезнования семье Армена Джигарханяна и всем поклонникам его творчества.

Популярный российский актер, народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в субботу, 14 ноября. Прощание с артистом состоится в Московском драматическом театре 17 ноября.

«Тяжело, конечно, об этом говорить. Знаете, в первую очередь Армен Борисович и наш театр, как он сам говорил, это наш общий дом», — сказал Медведев.

Также свои соболезнования выразил депутат Госдумы РФ, режиссер Владимир Бортко. Парламентарий назвал Джигарханяна замечательным актером и прекрасным человеком, передает Федеральное агентство новостей.