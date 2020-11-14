В театре Джигарханяна рассказали о дальнейших планах после смерти актера

Москва, 14 ноября. Московский драматический театр, которым руководил Армен Джигарханян, отменил ближайший фестиваль в связи со смертью актера и планирует посвятить ему спектакль.

Администратор театра Наталья Жиляева рассказала Федеральному агентству новостей, что они готовят постановки, посвященные любимому руководителю Армену Джигарханяну, который умер рано утром в субботу. Зрители смогут увидеть "памятные" представления уже завтра.

«Завтра утром у нас необычайное приключение "Красной шапочки" и вечером "Брак по-итальянски" — это будет лучшей памятью о нем (Джигарханяне — Прим.ред), это его любимый спектакль», — отметила коллега народного артиста.

Она уточнила, что труппа продолжает работать в обычном режиме и также выступит на сцене сегодня. Отменить решили только поездку на фестиваль тамбовский "Виват, театр!", где театралы должны были играть в среду. Решение было принято в связи со смертью Армена Джигарханяна.