Актер Дятлов назвал Джигарханяна лицом советского и российского кино

Москва, 14 ноября. Актер Евгений Дятлов выразил соболезнования в связи со смертью Армена Джигарханяна и вспомнил, как ему довелось работать с артистом в "Бандитском Петербурге".

Российский актер театра, кино и дубляжа Евгений Дятлов признался, что в детстве он смотрел спектакли с участием Армена Джигарханяна по телевизору. Он рассказал Федеральном агентству новостей, что в ту пору, когда был еще ребенком, жил в другом городе.

«Запомнил его (Джигарханяна. — Прим. ФАН), как одного из тех, кто представляет наш кинематограф», — подчеркнул Дятлов.

Джигарханян умер в ночь на 14 сентября в Москве. Ему было 85 лет. Друзья называют причиной смерти народного артиста серьезную болезнь. Однако официальной информации об этом пока нет. С кинознаменитостью простятся 17 ноября в его Драматическом театре.

Актер при жизни удостоился множества премий и наград, в том числе и получил звание заслуженного артиста Армянской ССР. Он был востребован, как в советском, так и российском кино. Джигарханян сыграл более чем в 300 картинах, пишет Deita.