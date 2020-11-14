Зараженный коронавирусом москвич напал на медика

Москва, 14 ноября. Пациент с COVID-19 нанес травмы врачу после отказа выдать нужное ему лекарство. Инцидент прокомментировал Департамент здравоохранения города Москвы.

Изначально пациенту была предложена госпитализация, однако он от нее отказался и продолжил амбулаторное лечение. В минувший вторник он совершил звонок в call-центр и вызвал врача на дом. Медик посетила его на следующий день.

По результатам осмотра специалист предложила продолжить лечение с использованием препарата «риамиловир», который был у нее в наличии. В ответ пациент начал требовать другое лекарство «фавипиравир».

«По информации от врача, пациент препятствовал ее выходу из квартиры, удерживал за руки, и врач получила травмы рук», — говорится в сообщении на сайте столичного ведомства.

По факту инцидента пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Также она засвидетельствовала увечья в травматологическом пункте. В Депздраве добавили, что напавший на врача пациент получил медицинскую помощь в полном объеме.