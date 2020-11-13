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Иммунолог рассказал, когда закончится пандемия в Москве

Иммунолог рассказал, когда закончится пандемия в Москве

Москва, 13 ноября. Распространение коронавирусной инфекции в столице может остановиться через месяц или полтора. К такому выводу пришел иммунолог Владимир Болибок.

Срок наступления окончания пандемии в Москве будет зависеть от развития у местных жителей популяционного иммунитета. На него влияют несколько факторов, в том числе коэффициент передачи инфекции и ограничительные меры. Однако Болибок обращает внимание, что в июне в Москве антитела были найдены у 26% населения, в то время сейчас уже около 60% горожан имеют иммунитет.

«Еще месяца полтора, и Москва за счет своего популяционного иммунитета начнет выходить из пандемии, число заражений начнет снижаться», — сказал специалист в эфире НСН.

Ускорить этот процесс может массовая вакцинация, считает врач. Для спада заболеваемости иммунитет должен выработаться у 80% граждан.

Ранее в Госдуме депутаты поддержали введение ограничений в Москве в новогоднюю ночь. По мнению заместителя председателя комитета по охране здоровья Николая Говорина, решение столичной мэрии достаточно выверено. Оно необходимо, чтобы избежать новых всплесков инфицирования. Об этом сообщает телеканал RT.

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