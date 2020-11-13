Новые ограничения начали действовать в Москве

Москва, 13 ноября. В пятницу в Москве вступили в силу новые ограничительные меры, принятые для борьбы с распространением COVID-19.

Согласно новым правилам, заведениям общественного питания, клубам и другим развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей в ночное время. В театрах и кинозалах может быть занято только 25% от общей вместимости.

Студенты колледжей и вузов переведены на дистанционное обучение, школьникам, которые уже на дистанционке, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

Ограничения будут действовать до 15 января.

На этой неделе более жесткие ограничения были введены еще в ряде регионов РФ. В частности, в Северной столице не работают фуд-корты. Исключения составляют те, которые расположены на АЗС и вокзалах. Рестораны и кафе не обслуживают клиентов с 23:00 до 6:00. Под запретом также детские комнаты на территории ТЦ.