Проведение экспозиций и выставок в Москве приостановят до 15 января

Москва, 13 ноября. Проведение выставок и временных экспозиций будет приостановлено до 15 января 2021 года в Москве.

В столице до 15 января 2021 года будут приостановлены групповые экскурсии, выставки, временные экспозиции, а также досуговые, культурные, зрелищные и другие мероприятия из-за напряженной эпидемиологической обстановки в Москве.

Открытыми для посетителей остаются лишь постоянные экспозиции, но при этом должна соблюдаться дистанция 1,5—2 метра между посетителями, а также разработана маршрутизация, которая поможет исключить встречные потоки людей. Театрам, кинотеатрам и концертным залам разрешается заполнение на 25%.