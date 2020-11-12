Ребенок пожаловался на боль в шее и умер на глазах матери в Москве

Москва, 12 ноября. Юный житель Химок, страдавший от тяжелой болезни, скончался до приезда скорой помощи, сообщили источники в правоохранительных органах.

Стражи порядка узнали о смерти 14-летнего мальчика от медиков. Они отправили правоохранителям сообщение, в котором указали подробности гибели подростка.

Юный житель Химок с рождения страдал краниостенозом. В связи с этим ребенок иногда испытывал острые головные боли. В один из таких дней мальчик пожаловался своей матери на недомогание.

Однако на этот раз кроме головной боли у подростка закатились глаза и стала несвязной речь. Испугавшись за его жизнь, женщина позвонила в скорую помощь, но мальчик не дождался прибытия врачей и скончался.