Подозреваемого в грабеже уроженца Киргизии уличили в изнасиловании знакомой

Москва, 12 ноября. Столичные правоохранители в ходе следственных мероприятий с задержанным за грабеж мужчиной выяснили, что он также причастен к изнасилованию.

Следственный эксперимент с уроженцем Киргизии проходил накануне, 11 ноября. В рамках организованного правоохранительными органами мероприятия стало известно не только об обстоятельствах грабежа, в котором подозревают мужчину, но и о его причастности к изнасилованию знакомой.

Так, по данным стражей порядка, задержанный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении жительницы столицы РФ. Мужчина, угрожая жертве причинением вреда, склонил ее к половому акту, после чего скрылся в неизвестном направлении. Теперь подозреваемому в грабеже также предъявлено обвинение в изнасиловании.