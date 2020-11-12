Москвич сообщил об изнасиловании 11-летнего брата во Внуково

Москва, 12 ноября. Неизвестный преступник изнасиловал 11-летнего мальчика в лесу в районе Внуково. Об этом заявил в полицию старший брат пострадавшего ребенка.

По словам мужчины, летом этого года на его младшего брата было совершено нападение в лесу на Радарной улице во Внуково, уточнил источник ФАН. В настоящее время по заявлению проводится проверка.

В начале ноября в подмосковной Истре жертвами педофила стали две девочки семи и девяти лет. Злоумышленник заманил их шоколадкой, посадил в свой автомобиль, а потом надругался, сообщал ранее телеканал «360».