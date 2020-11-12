Москвич обратился в полицию из-за изнасилования его супруги бывшим мужем

Москва, 12 ноября. Мужчина заявил, что его супругу изнасиловал бывший муж. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 11 ноября в полицию обратился 42-летний житель Московской области и заявил, что 8 ноября его гражданскую жену силой удерживал и насиловал бывший супруг.

Сын бывшего возлюбленного пострадавшей рассказал следователям, что женщина часто приезжает в гости к отцу для совместного распития алкогольных напитков и тот день не был исключением. По словам молодого человека, все это время она находилась в его компании и употребляла спиртное.