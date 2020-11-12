Мужчина попытался покончить с собой в московском отделе полиции

Москва, 12 ноября. Задержанный за драку мужчина попытался покончить с собой в отделе полиции в Москве. Сотрудники спасли его, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

«Мужчину задержали накануне у дома 9 на Снайперской улице за драку. Когда его привезли в отдел полиции, он попытался свести счеты с жизнью, правоохранители остановили его. Но он продолжал повторять, что хочет совершить самоубийство», — рассказал собеседник агентства.

В итоге стражи порядка приняли решение вызвать скорую помощь. Мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу №12.