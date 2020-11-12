В Москве завершили ремонт дорог к зиме

Москва, 12 ноября. Ремонтные дорожные работы завершились в Москве в ходе подготовки к зимнему сезону, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Работы в этом году начались позднее из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, однако ремонт всех объектов завершили в сроки, рассказал ТАСС Бирюков. Специалисты выполнили весь запланированный объем работ. Полностью подготовили к зиме 19,5 миллиона кв. м дорожных покрытий.

Также в текущем году отремонтировали асфальтобетонное покрытие на нескольких участках МКАД, Варшавского шоссе, Садового кольца и других дорогах столицы. Сотрудники использовали современную технологию укладки без швов, что позволило сделать большое количество работ в кратчайшие сроки, подытожил Бирюков.