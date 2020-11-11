Собянин рассказал, сколько москвичей имеют иммунитет к COVID-19

Москва, 11 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал количество москвичей, которые имеют иммунитет к коронавирусу.

По словам столичного градоначальника, иммунитет к COVID-19 есть примерно у 2,5–3 миллионов жителей Москвы. Собянин напомнил, что жители столицы болели летом, а осенью начался подъем заболеваемости. Цифру он назвал высокой, но недостаточной для того, чтобы сформировалась устойчивая "прослойка", которая смогла бы "погасить развитие пандемии".

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки подтвержден 19 851 новый случай коронавируса.