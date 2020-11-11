Строительство МФК «Нагатинская» может начаться в конце года в Москве

Москва, 11 ноября. Строительств многофункционального комплекса в составе ТПУ «Нагатинская» в Нагорном районе планируют начать в столице до конца 2021 года.

Соответствующее разрешение на строительство офисно-торгового центра общей площадью почти 230 тысяч квадратных метров дали власти Москвы, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

«Срок действия разрешения — июль 2023 год», — уточнили в ведомстве.

В рамках коммерческой застройки ТПУ, которой занимается компания «Киевская площадь», планируется возвести 10-16-этажное здание с паркингом на тысячу автомобилей. ТПУ должен связать железнодорожную платформу «Нижние Котлы» со станцией метро «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии и маршрутами городского автотранспорта. Кроме того, предусмотрен наземный пешеходный переход до станции «Верхние Котлы» МЦК.