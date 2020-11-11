Шокированная женщина не смогла опознать своего мужа в морге

Одинцово, 11 ноября. Женщина пришла в морг для опознания тела, но не смогла узнать своего мужа, передает "Комсомольская правда".

За несколько дней до этого в больницу подмосковного Одинцова госпитализировали мужчину, которому стало плохо на работе. У него диагностировали обширный инсульт, в результате чего он скончался, не приходя в сознание.

Врачи сообщили о смерти пациента в полицию и перевезли тело в морг. Правоохранители сообщили супруге умершего трагическую новость и пригласили на процедуру опознания для оформления документов. Вдова приехала в морг, но, увидев лицо покойника, заявила, что это не ее муж и пошла на выход.

Патологоанатом пытался остановить женщину, аргументируя, что при нем были документы, подтверждающие личность. Однако вдова возмущенно сказала, что не собирается признавать неизвестного мертвого мужчину своим супругом.

Кандидат психологических наук Инна Кезикова объяснила, что такие случаи — не редкость. Человек, потерявший близкого, находится в шоке и на первой стадии может отрицать его смерть. Спустя некоторое время вдова успокоилась и узнала мужа, взглянув на тело еще раз.