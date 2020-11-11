Москвич соблазнил сбежавшую из дома девятиклассницу

Москва, 11 ноября. Сбежавшая из дома девятиклассница из Волгограда уехала в Москву, где, узнав, что ее ищут, обратилась в полицию и рассказала о своей бурной половой жизни.

«Девушку объявили в розыск ее мать и дедушка. Она уехала от них в столицу из-за того, что они злоупотребляли спиртным. В Москве школьница стала жить с мужчиной», — рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию она обратилась после того, как ей позвонил участковый из родного города и сообщил, что ее разыскивают. Тогда она решила обратиться в местный отдел полиции, чтобы сообщить, что с ней все в порядке. Там 15-летняя волгоградка поделилась подробностями своей новой жизни в столице с 30-летним мужчиной.

«С ним она регулярно занималась сексом, но, по ее словам, по обоюдному согласию», — добавил источник.

Данную информацию передали старшему следователю. Теперь мужчине грозит ответственность за вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет.