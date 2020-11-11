Мужчина в черном схватил флористку за грудь в Москве

Москва, 11 ноября. Неизвестный злоумышленник в черной одежде атаковал флористку на юге Москвы. Он схватил женщину за грудь.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, в полицию пострадавшая обратилась накануне вечером. По словам молодой женщины, она работает флористом. Поздно вечером 9 ноября на Шипиловской улице к ней подошел незнакомец азиатской внешности и стал сексуально домогаться, трогать за грудь.

Пострадавшая уточнила, что на вид злоумышленнику было 35–40 лет. Он был одет в черную болоньевую куртку с капюшоном и синие джинсы. Полиция осмотрела место происшествия, были изъяты записи камер внешнего видеонаблюдения. Свидетелей и очевидцев случившегося найти не удалось.

Розыск мужчины продолжается.