Скорая помощь будет работать до полуночи в Подмосковье

Москва, 11 ноября. Время работы скорой помощи увеличилось в Московской области на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщила министр здравоохранения Светлана Стригункова.

Время работы продлили из-за увеличения количества вызовов. Ранее последний выезд сотрудников неотложной помощи был в 20:00, теперь время увеличили до 23:00, объяснила министр.

Также для врачей привлекли автотранспорт, чтобы медпомощь оставалась доступной жителям. Скорая помощь обслуживает более пяти тысяч пациентов в среднем за сутки. Бригады приезжают к людям, у которых обострились хронические болезни и при острых заболеваниях.